Два десятка ученых через суд потребовали защитить от застройки крепость Ландскрону

В Петербурге ученые просят через суд включить Ландскрону в список объектов культурного наследия. Фото: t.me/visboris

Два десятка известных петербургских ученых потребовали через суд включить оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона в список объектов культурного наследия. Напомним, на Охтинском мысе может появиться общественно-деловой комплекс. Ранее Куйбышевский районный суд уже принимал иск от других активистов и принял меры предварительной защиты – КГИОП временно запретили выдавать различные заключения об исторической земле.

В этот раз иск уже более весомый – от 21 человека, куда входят исключительно доктора и кандидаты наук. Это сотрудники Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии РАН, АНО НИИ Культурного и природного наследия, Института истории материальной культуры РАН.

- Истцы просят обязать КГИОП устранить допущенное нарушение путем рассмотрения заявления П.Е. Сорокина (кандидат исторических наук), и принятия решения о включении объекта в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что на Охтинском мысу могут построить и музей-заповедник, эта идея понравилась Владимиру Путину.