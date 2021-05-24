Названы тренировочные площадки сборных-участников Евро-2020 в Петербурге

Власти Петербурга рассказали, где будут базироваться участники Евро-2020. Фото: Илья СМИРНОВ

Смольный назвал основные футбольные площадки Санкт-Петербурга, где будут тренироваться сборные России, Финляндии, Бельгии, Словакии, Швеции и Польши. Напомним, команды этих стран участвуют в групповом этапе Евро-2020. Бывший стадион «Зенита» – «Петровский» – отхватили себе россияне, подопечные Станислава Черчесова.

- Сборная Финляндии взяла площадку в Зеленогорске, сборная Словакии – поляну футбольного клуба «Зенит» в Удельном парке. Еще три команды – Бельгии, Швеции и Польши – планируют прилететь в Петербург только накануне матчей. Для подготовки им предоставят стадион «Турбостроитель», а также арену «Петровский», - сообщил губернатор Александр Беглов в ходе эфире на «Радио России».

Добавим, что кот Ахилл из Эрмитажа будет вновь предсказывать результаты матчей на крупном спортивном событии. Во время ЧМ-2018 его результаты впечатляли.