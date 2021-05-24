Власти Петербурга сообщили о росте числа больных коронавирусом на 5% за неделю

В Петербурге выросло на 5% число больных коронавирусом за неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что в городе за неделю увеличилось на 5% количество активных больных коронавирусом. Поэтому лишний раз объяснять продление ограничений до 12 июля не приходится. Из-за небольшого ухудшения эпидситуации в Северной столице ввели дополнительные койки в стационарах, свободных мест теперь около 20%. Вовсю работает один из павильонов «Ленэкспо».

- По требованию Роспотребнадзора продлили режим ограничений – до 12 июля. Коронавирус не уходит из Петербурга. Наша общая задача – научиться жить обычной жизнью рядом с этой инфекцией. Еще раз хочу напомнить о необходимости продолжать носить маски. Использовать средства дезинфекции. Применять все меры предосторожности и вакцинироваться, - призвал губернатор в ходе обращения к жителям Петербурга на «Радио России».

К слову, в Северную столицу впервые прибыла новая вакцина от коронавируса под названием «КовиВак». Как выяснила «Комсомолка», мнения экспертов о прививке неоднозначные.