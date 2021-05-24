В Петербурге оштрафовали на 600 тысяч рублей экс-инспектора ГИБДД за взятку

Суд Петербурга оштрафовал на 600 тысяч рублей бывшего инспектора ГИБДД, пойманного на взятке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 600 тысяч рублей бывшего инспектора ГИБДД по Петроградскому району, который получил взятку от водителя грузовика. Как доказало следствие, 20 января полицейский остановил УАЗ для проверки документов. Путевого листа на перевоз продуктов питания сотрудник ГИБДД не нашел. Водителю намекнули, что его освободят от административной ответственности, если он расщедрится и даст 100 тысяч рублей.

- Водитель грузовика передал только 30 тысяч рублей, оставив их в заднем кармане переднего пассажирского сиденья служебного автомобиля Renault Logan. В отношении бывшего инспектора ГИБДД возбудили уголовное дело по статье за получение взятки за бездействие, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме огромного штрафа экс-полицейскому запретили работать на госслужбе в течение следующих трех лет.