Полицейский пострадал в ДТП патруля ДПС и «Тойоты» в Санкт-Петербурге

В Петербурге полицейский автомобиль столкнулся с "Тойотой". Фото: vk.com/dorinspb

В Выборгском районе Санкт-Петербурга патрульная машина ДПС столкнулась с «Тойотой». ДТП произошло примерно в 18:50 на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и улицы Фокина. Причины аварии служебного «Хендая» и гражданской машины не сообщаются. По предварительной информации, полицейские спешили на вызов.

Водитель иномарки в порядке. Фото: vk.com/dorinspb

- Патрулька двигалась с сиреной и проблесковыми маячками. В ДТП пострадал инспектор ДПС, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», публикуя фотографии с места происшествия.

Подробностей травмы инспектора ГИБДД нет. Фото: vk.com/dorinspb

Судя по снимкам, автомобиль ДПС получил вмятину, у «Тойоты» сбит бампер и треснута одна из фар. Официальной информации насчет аварии пока не поступало.