Общественное пространство на набережной Карповки откроют в начале осени 2021 года

Стал известен проект благоустройства набережной реки Карповки. Фото: gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd

В Петроградском районе Петербурга к началу осени 2021 года обещают закончить создание общественного пространства на перекрестке проспекта Медиков и набережной реки Карповки. Сейчас эта территория заставлена автомобилями, во время дождей она напоминает болото, о чем жалуются местные жители. А при крупных концертах местного клуба землю оккупируют люди, выстраиваясь в длинные очереди.

- Согласно проекту благоустройства, здесь появятся места для отдыха, облагороженная тропинка, вымощенная плиткой, а также трехъярусное озеленение. Появится современное освещение: светильники будут гореть разными цветами и разбавлять классический петербургский стиль, - передает пресс-служба администрации Петроградского района.

В данный момент местные власти решают вопрос о ликвидации парковки на месте будущего общественного пространства.