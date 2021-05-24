Количество смертей за неделю выросло на 9% в Санкт-Петербурге

В Петербурге растет смертность от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за минувшую неделю 281 человек умер от коронавируса, это на 9,34% больше, чем в позапрошлую семидневку. Вместе с этим растет количество зараженных инфекцией – на 22,66%. В стационарах свободно 16,6% коек, это примерно 1 006 мест. На аппарате ИВЛ находятся 188 пациентов, а доля тяжелобольных составляет 21,6%.

- Пандемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой этой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией. После проведения более 1,2 млн инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировали ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки, - сообщает Межведомственный совет по борьбе с коронавирусом.

К слову, в городе сейчас задействовали больше 27 тысяч медработников, так или иначе помогающим в борьбе с распространением инфекции.