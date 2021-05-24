Движение транспорта временно ограничат на Лесном и Приморском проспектах в Петербурге

В Петербурге временно ограничат движение автомобилей по двум проспектам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга поспешили сообщить об ограничении движения транспорта на некоторых участках Лесного и Приморского проспектов. Причины тому разные. Потесниться на Лесном проспекте между улиц Академика Лебедева и Комиссара Смирнова придется с 25 мая по 15 октября. Там поставят строительные леса. А вот очередные неудобства на Приморском проспекте продлятся недолго.

- С 27 по 31 мая в связи с производством работ по устройству светофора ограничивается движение транспорта по Приморскому проспекту от улицы Оскаленко до Шишмаревского переулка. Подрядчик – СПБ ГКУ «ДОДД», - передает пресс-служба ГАТИ.

Добавим, что все ограничения движения автомобилей можно отследить на официальном сайте инспекции по ссылке.