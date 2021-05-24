В Петербурге остаются пропавшими без вести четыре ребенка

В Санкт-Петербурге числятся пропавшими без вести четыре ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» 25 мая организуют выставку в Санкт-Петербурге ко Дню пропавших детей. Поводом этого стала неутешительная статистика – только за 2021 год поисковики получили 186 заявок об исчезновении несовершеннолетних в пределах города и Ленобласти. Пропавшими без вести все еще числятся 4 ребенка. Экспозиция выставки расскажет 5 наиболее частых историй, приводящих к пропаже и даже гибели детей.

- Мы хотим повысить осведомленность родителей о наиболее частых причинах пропажи и гибели детей, напомнить им о бдительности и способах предотвращения несчастных случаев с детьми. В программе выставки будут реальные истории пропажи и поисков. Ждем вас с 25 по 31 мая 2021 года в Парке «Озеро Долгое» (площадь перед сценой) на экспозиции «Пустота внутри», - сообщает пресс-служба ПСО «ЛизаАлерт».

«Комсомолка» обратилась к поисковикам с просьбой прислать ориентировки на четырех детей, которых до сих пор не нашли.