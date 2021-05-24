Особая экономическая зона появится на Парнасе до конца 2021 года

В Санкт-Петербурге на Парнасе появится ОЭЗ до конца 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге собираются до конца 2021 года присвоить статус особой экономической зоны (ОЭЗ) участку на Парнасе. В местной промышленной зоне есть 30 гектаров технико-внедренческого типа. По планам там разместят новые высокотехнологичные пищевые производства с исследовательскими центрами.

- По итогам 2020 года статус резидента ОЭЗ получили 5 компаний с объемом инвестиций около 6 млрд рублей. С начала года резидентами стало еще 3 компании и, по нашим прогнозам, до конца 2021 года мы выполним план по привлечению 7 инвесторов, - цитируют гендиректора ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамару Рондалеву в пресс-службе организации.

Год назад Финляндия хотела объединиться с Петербургом и Ленобластью в единую особую экономическую зону.