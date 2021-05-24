В Петербурге завершили недельные поиски пропавшей без вести 13-летней девочки

В Петербурге завершили поиски 13-летней девочки, пропавшей неделю назад. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге завершили поиски пропавшей без вести 13-летней девочки. 18 мая школьница не вернулась домой. Родные не находили себе место и обратились за помощью не только к правоохранительным органам, но и волонтерам отряда «ЛизаАлерт». Из особых примет значились: портфель сиреневого цвета, белая блузка, синий брючный костюм и белые кроссовки. К счастью, ночью 24 мая поисковики написали долгожданные слова под ориентировкой девочки.

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь! – коротко отметили в группе ПСО «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

Напомним, поисковики никогда не разглашают личные сведения об обстоятельствах пропажи человека. К слову, в 2021 году в Северной столице по-прежнему числятся пропавшими четыре ребенка.