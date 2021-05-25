В Петербурге прорвало трубу на Серебристом бульваре у троллейбусного парка

Трубу прорвало на Серебристом бульваре в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В ночь с 25 на 26 мая в Санкт-Петербурге прорвало трубу на Серебристом бульваре в Приморском районе. Вода тут же залила проезжую часть у троллейбусного парка. Устранять аварию выехали сотрудники ГУП «ТЭК СПб», сейчас они ставят ограждения на опасном участке сетей и заняты устранением течи. Инцидент сказался и на движении общественного транспорта.

- В 23:13 на Серебристом бульваре возле улицы Генерала Хрулева из-за аварийной ситуации на сетях коммуникаций перекрыто движение по 25 троллейбусному маршруту, - передает пресс-служба «Горэлектротранса».

По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», из-за аварии троллейбусный парк оказался попросту заблокирован.