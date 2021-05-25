Последние новости в Санкт-Петербурге на 25 мая 2021 года: Скандальный музей мата и «драка» легенды «Зенита» Радимова

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру вторника, 25 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала для читателей последние новости в Санкт-Петербурге к утру вторника, 25 мая 2021 года. Городскую общественность взбудоражили афиши музея мата в центре Северной столицы. Необычное место пока не открылось, но уже обещают людям «полное погружение в сказочный мир». К слову, логотип музею нарисовал известный дизайнер Артемий Лебедев.

Легенду «Зенита» Владислава Радимова внезапно обвинили в драке на Московском вокзале в Петербурге. Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев писали, что экс-футболист якобы померился силой с каким-то попутчиком. Сам Владислав в разговоре с «КП-Петербург» заверил, что ничего не было, и кто-то просто хочет прославиться на истории, высосанной из пальца. Однако главный тренер «Зенита-2» все же упомянул, что какой-то «хайпожор» приставал к нему на выходе из «Сапсана».

Полицейские нагрянули на четыре рынка Северной столицы, в том числе в легендарный Апраксин двор, и задержали около сотни мигрантов для проверки на возможное нарушение законодательства. Один из иностранцев и вовсе оказался в международном розыске. Кроме этого с рынков изъяли тысячи бутылок нелегального алкоголя и тонны овощей без документов.

В Северную столицу впервые привезли вакцину от коронавируса «КовиВак». «КП-Петербург» опросила экспертов, и они разделились во мнениях о новой прививке от Центра имени Чумакова при РАН. Главная особенность в том, что в третьей вакцине содержится полноценный, но при этом мертвый коронавирус – его вырастили в пробирке, убили и специальным образом как бы «очистили».