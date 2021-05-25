Прохлада и солнце ждут Петербург 25 мая 2021 года

25 мая в Петербурге обойдется без дождей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге дожди взяли временную паузу. Во вторник, 25 мая 2021 года, в Северной столице ожидается прохладная для конца весны погода, зато с самого утра уже светит яркое солнце.

- Сегодня, 25 мая, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует гребень антициклона. Его стараниями облаков в небе станет меньше, и обойдется без дождей, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в городе будет ниже на 1-2 градусов средних многолетних показателей. Так, по Северной столице плюс 15-17 градусов, по Ленинградской области от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ветер ожидается легкий, но тоже прохладный - северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду.

А со среды заметно похолодает. В город вновь вернутся дожди, а температура воздуха прогреется лишь до 14 градусов.