Движение троллейбусов и подачу горячей воды вернули в Приморском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Работники ГУП ТЭК устранили аварию на Серебристом бульваре в Санкт-Петербурге. Накануне вечером, 24 мая 2021 года, там произошел прорыв трубы, из-за чего пришлось остановить троллейбусное движение, а также понизить подачу горячей воды в 72 здания. Уже ночью проблема была устранена.

- Горячее водоснабжение 72 зданий, в том числе 40 жилых домов, 4 детских и 5 лечебных учреждений было ограничено на период определения характера дефекта. К 4:30 теплоэнергетики восстановили подачу ГВС в дома и социальные учреждения по обратному трубопроводу, - рассказали в компании.

Также из-за вытекания воды вечером было остановлено движение троллейбусов, которое на данный момент уже полностью восстановлено.

С 13 мая ТЭК провел 112 гидравлических испытания. В ходе проверок теплоэнергетики обнаружили 65 дефект, 34 из них устранен, остальная часть находится в работе. Заменен 91 погонный метр изношенных тепловых сетей.