Роспотребнадзор заявил о напряженной эпидемической обстановке в Петербурге

Ситуацию с коронавирусом в Петербурге назвали напряженной Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга заявил, что в городе наблюдается напряженная эпидемическая ситуация. Накануне, 24 мая 2021 года, начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Ирина Чхинджерия отметила, что в Северной столице стали чаще болеть коронавирусом дети дошкольного возраста и взрослые люди до 65 лет.

- Рост заболеваемости отмечен с первой недели после майских праздников. Увеличились случаи пневмонии и число госпитализаций, - добавила Чхинджерия.

Так, за последние две недели, по сравнению с таким же периодом, число госпитализированных пациентов выросло на 30 процентов. Сейчас ежедневно в больницы попадают по 2,6 тысяч человек.

В случае, если ситуация продолжит ухудшаться, власти Петербурга могут вернуть ряд ограничений, которые вводились во время первой волны пандемии. В первую очередь, ограничить посещение мест массового скопления людей.