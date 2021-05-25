Уборщица больницы обокрала 95-летнюю петербурженку

Задержана уборщица городской больницы, обокравшая 95-летнюю петербурженку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала уборщицу одной из городских больниц за кражу крупной суммы у 95-летней женщины. О преступлении стало известно от самой пострадавшей. 20 мая 2021 года она обратилась в МВД Кировского района и рассказала, что ее обокрали в собственной квартире.

- В тот день около полудня к пенсионерке пришла неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей соцслужбы. Гостья предложила старушке купить мед, а после, заболтав, заявила, что срочно надо поменять старые денежные купюры на новые, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так женщина украла у пенсионерки 400 тысяч рублей и скрылась. Ее задержали 24 мая у дома 25 по Парковому переулку в поселке Семиозерье Выборгского района Ленобласти. Известно, что 49-летняя женщина работает уборщицей в одной из городских больниц.

- Я зашла в доверие к бабушке и похитила у нее 400 тысяч. Я очень сожалею и раскаиваюсь, - заявила подозреваемая в полиции.

Сейчас следователи ищут других возможных жертв обманщицы.