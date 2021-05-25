Смольный объяснил необходимость снижения налога на гидроциклы в Петербурге

В Смольном заявили, что снижение транспортного налога на гидроциклы повысит безопасность движения в акватории Невы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге значительно снизят налог на гидроциклы. Так, во вторник, 25 мая 2021 года, в Смольном сообщили, что инициировали внесение изменений в закон города. Согласно проекту, на гидроциклы с мощностью двигателя до 100 л.с. будет уменьшен в 5 раз: с 250 до 50 рублей; а свыше с 100 л.с. с 500 до 150 рублей.

- Действующая в настоящее время высокая ставка транспортного налога провоцирует владельцев гидроциклов снимать с учета транспортное средство уже в первый месяц после регистрации или состоять на учете менее года. В результате, по данным ГИМС, на учете с периодом владения более одного года состоит менее 27% гидроциклов, - отметили в комитете по транспорту.

В ведомстве считают, что снижение налога позволит обеспечить безопасность всех участников движения по акватории Невы, поскольку именно владельцы гидроциклов на незарегистрированных судах чаще других совершают правонарушения.

Кроме того, доступный налог позволит увеличить количество зарегистрированных судовладельцев. Сейчас в Петербурге зарегистрировано 411 гидроциклов.