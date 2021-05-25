В комздраве рассказали о двух смертях в Петербурге после вакцинации

В Комздраве подтвердили, что две смерти после вакцинации не связаны с прививками Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о двух случаях смерти петербуржцев после прививки от коронавируса. Как отметил в понедельник, 24 мая 2021 года, глава комздрава Дмитрий Лисовец, в действительности летальные исходы никак не связаны с вакцинацией.

- Случаи смерти петербуржцев после прививки были этой весной. В Комитете по здравоохранению их не скрывали. Но уже тогда сообщалось, что связи между вакцинацией и летальным исходом нет, - пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой за Дмитрия Лисовца.

Все погибшие пациенты оказывались в больницах уже с тяжелой формой коронавируса, которая у них развилась еще до завершения полного цикла вакцинации.

Также известно о третьей аналогичной смерти после прививки. Однако по этому случаю выводы будут готовы 31 мая после заключения патологоанатома.