Более 13,8 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 25 мая 2021 года

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13842 человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с пандемией в Санкт-Петербурге напряженная. С начала месяца в городе наблюдается подъем заболеваемости. Жители Северной столицы продолжают активно сдавать анализы на наличие инфекции. Так, по данным Смольного на вторник, 25 мая 2021 года, за минувшие сутки были обследованы более 13,8 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13842 человека. Обработано 17480 вызовов по номеру 122 в единую справочную по вопросам COVID-19, - рассказали в администрации города.

Накануне суточный прирост больных коронавирусом превысил 850 человек. Последний раз такие показатели были в конце марта. В комздраве отмечают, что чаще стали болеть дети дошкольного возраста и взрослые люди.

Рост заболеваемости связывают с массовыми мероприятиями, которые прошли в начале мая.