Пьяный парень на каршеринге размахивал пистолетом из окна машины в Петербурге

В Петербурге задержали пьяного парня на каршеринге с пистолетом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала 20-летнего парня, который катался с друзьями на автомобиле каршеринга и размахивал из окна пистолетом. Молодого человека заметили в ночь на 25 мая 2021 года жители Васильевского острова и сообщили об этом в правоохранительные органы.

- Бдительные граждане рассказали, что у дома 22 по улице Кораблестроителей в направлении метро "Василеостровская" движется каршеринговый "Ниссан", водитель которого из окна размахивает предметом, похожим на пистолет, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Машину остановили у дома 22 по Мичманской улице. За рулем находился нетрезвый 20-летний неработающий петербуржец. Оказалось, что у парня вовсе нет водительских прав, а в салоне авто полицейские нашли два, предположительно, охолощенных пистолета.

Водителя и его пассажиров, студентов 18 и 19 лет, доставили в отдел полиции. Теперь правоохранители выясняют, откуда у молодого человека доступ к управлению каршерингом.