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Происшествия25 мая 2021 11:38

На видео попало ДТП с пешеходом и легковушкой на Невском проспекте

Ночью мужчина решил в неположенном месте перейти дорогу и попал под колеса авто
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На видео попал ночной наезд на пешехода на Невском проспекте

На видео попал ночной наезд на пешехода на Невском проспекте

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге пешеход решил пройтись по проезжей части Невского проспекта и, как ожидаемо, попал под колеса машины. Авария произошла в три часа ночи вторника, 25 мая 2021 года, прямо у Гостиного двора. Компания переходила дорогу, совсем не обращая внимание на поток машин по ночному городу. Момент ДТП попал на видео камеры наблюдения.

На видео, опубликованном в сети, видно, как три человека переходят Садовую улицу в месте, где она соединяется в Невским проспектом. Один из пешеходов отстал. В это время водитель автомобиля решил развернуться и угодил ровно в мужчину на дороге.

- Видно, что водитель решил развернуться там, где нельзя. Виноват водитель будет по любому, - отметила одна из пользовательниц сети.

Комментаторы отметили, что в аварии виноваты оба: водитель-нарушитель и пешеход, которые совсем не смотрели на дорогу. О состоянии пострадавшего на данный момент не сообщается.

ДТП