На видео попало ДТП с пешеходом и легковушкой на Невском проспекте

На видео попал ночной наезд на пешехода на Невском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге пешеход решил пройтись по проезжей части Невского проспекта и, как ожидаемо, попал под колеса машины. Авария произошла в три часа ночи вторника, 25 мая 2021 года, прямо у Гостиного двора. Компания переходила дорогу, совсем не обращая внимание на поток машин по ночному городу. Момент ДТП попал на видео камеры наблюдения.

На видео, опубликованном в сети, видно, как три человека переходят Садовую улицу в месте, где она соединяется в Невским проспектом. Один из пешеходов отстал. В это время водитель автомобиля решил развернуться и угодил ровно в мужчину на дороге.

- Видно, что водитель решил развернуться там, где нельзя. Виноват водитель будет по любому, - отметила одна из пользовательниц сети.

Комментаторы отметили, что в аварии виноваты оба: водитель-нарушитель и пешеход, которые совсем не смотрели на дорогу. О состоянии пострадавшего на данный момент не сообщается.