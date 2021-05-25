Смертность от коронавируса в Петербурге за сутки выросла на 21 процент

В Петербурге зафиксирован рост смертности от коронавируса на 25 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается напряженная. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на 25 мая 2021 года буквально за сутки выросла смертность на 21,1 процент. Если накануне было зафиксировано 38 летальных исходов от болезни, то сегодня их уже 46.

- На 25 мая в Северной столице подтверждено еще 844 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 1266 человек. За все время пандемии заболели 434 677 горожан, из них побороли инфекцию 398 999 человек и скончались 14 123 пациентов, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 25 мая 2021 года / Фото: Яндекс

Роспотребнадзор города отмечает, что рост заболеваемости произошел после первой недели майских праздников. Петербуржцы посещали массовые мероприятия и много встречались. Увеличились случаи пневмонии и число госпитализаций. Сейчас ежедневно в больницы попадают по 2,6 тысяч человек. Для сравнения, в первую волну пандемии число госпитализаций было в два раза больше.

В Ленинградской области за последние сутки заболели еще 90 человек, умерли 10 и выздоровели 89. За все время заразились 44 686 человек, из них скончались 1384 и выздоровели 41 866.