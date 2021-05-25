В петербургских гостиницах начнут брать тест на коронавирус для заселения на время ПМЭФ

В Петербурге утвердили регламент работы гостиниц в период ПМЭФ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ожидается большой наплыв гостей в связи с XXIV Международным экономическим форумом, в связи с чем 25 мая 2021 года правительство города утвердило регламент работы гостиниц на это время. Повышенные меры безопасности необходимы для того, чтобы мероприятие прошло без тяжелых эпидемических последствий.

- Регламент для петербургских гостиниц при приеме и размещении гостей в период ПМЭФ включает в себя комплекс санитарных требований: постоянная уборка, санитарная обработка и проветривание мест общего пользования и гостиничных номеров. В помещениях необходимо разместить оборудование для обеззараживания воздуха, санитайзеры для обработки рук, тепловизионное оборудование или бесконтактные термометры, - рассказали в Смольном.

Также размещать гостей в номера можно будет только после прохождения ПРЦ-теста на коронавирус. Для этого с 25 мая до 5 июня в гостиницах будут организованы специальные помещения для забора биоматериала. Разумеется, тестирование пройдет и весь персонал.

"Шведские столы" в отелях временно запретят, а гостей будут селить преимущественно в одноместные или семейные номера.