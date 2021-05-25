Теплая и дождливая погода ожидается в Петербурге на День города

В День города в Петербурге обещают теплую погоду с кратковременными дождями Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 27 мая 2021 года, Санкт-Петербург будет отмечать день рождения - 318 лет со дня основания. Больших праздничных мероприятий в связи с пандемий в этот раз не намечено, даже не будет салюта. Однако многие горожане все же пойдут на прогулку. Правда погода на День города в Северной столице будет далеко не жаркой.

- Днем 27 мая в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный южный со сменой на юго-западный, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Перед праздничным днем, ночью температура воздуха опустится до плюс 7-9 градусов, днем станет немного потеплее - плюс 15-17 градусов по Цельсия.

Почти до самого конца недели в городе будут идти дожди и лишь к воскресенью кончатся. Температура при этом будет в пределах 13-15 градусов.