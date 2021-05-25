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Происшествия25 мая 2021 13:36

Обшивка жилого дома загорелась на севере Петербурга

Огонь охватил около 10 "квадратов" фасада
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Фасад жилого дома загорелся на севере Петербурга

Фасад жилого дома загорелся на севере Петербурга

Фото: СОЦСЕТИ

На севере Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом доме. В первом часу дня вторника, 25 мая 2021 года, жители дома 6 по Актерскому проезду в Выборгском районе заметили дым, просачивающийся прямо из фасада здания и вызвали спасателей.

- Не похоже что в квартире. На козырьке час назад там рабочий что-то делал, - рассказал в социальной сети очевидец.

Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что горит утеплитель фасада. Огонь успел охватить около 10 квадратным метров жилого здания.

МЧС Северной столицы пригнало к горящему дому четыре единицы пожарной техники и 17 спасателей, которые немедленно принялись за работу.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. Проводилась ли эвакуация людей из дома, также не сообщается.

ЧП