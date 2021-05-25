Движение в центре Петербурга перекроют на три дня с 27 мая

В Петербурге на три дня перекроют движение в центре города Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в связи с празднованием Дня города планируются перекрытия дорог. Так, с 27 мая 2021 года на три дня будет закрыто движение в Адмиралтейском районе города в связи с проведением праздничного мероприятия "Санкт-Петербургский Бал национальностей". Об этом подробно сообщили в комитете по транспорту.

- С 06:00 часов 27 мая до 08:00 30 мая будет закрыто движение по проезду вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту от Адмиралтейского до Малой Морской улицы, - пояснили в комитете.

Также в этом месте будет запрещена остановка транспорта с полуночи 27 мая до окончания бала.

А утром 27 мая будет ограничено движение вокруг памятника "Медный всадник". С 08:30 до 11:00 закроют проезд по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади. В это время там будет проходить торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому.