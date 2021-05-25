Май 2021 года станет самым дождливым за всю историю Петербурга

Санкт-Петербург готовится к дождливому рекорду Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург готовится установить дождливый рекорд. Май 2021 года выдался в Северной столице необычно дождливым и уже почти догнал пока что нынешнего рекордсмена - 2003 год. Однако уже этой ночью 26 мая все изменится.

- На утро вторника, 25 мая 2021 года, в копилке небесной влаги уже набралось 124,4 мм осадков. Это второй показатель за всю историю инструментальных наблюдений за погодой, и нынешний май пока уступает маю 2003 года, когда выпало 127 мм осадков. Но быть в лидерах ему осталось около суток, - отметил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В среду погоду в городе будет будет формировать очередной циклон с запада, и уже ночью пройдут небольшие дожди, которые днем статут продолжительнее и интенсивнее. Ожидается, что выпадет около 7-12 мм осадков, что с легкостью побьет рекорд 2003 года.