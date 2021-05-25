В Петербурге прошла проверка готовности к ЕВРО-2020

В Петербурге прошла проверка готовности к обеспечению чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 25 мая 2021 года, в Санкт-Петербурге прошла проверка готовности города к проведению чемпиона Европы по футболу. Одно из главных на ЕВРО-2020 - безопасность горожан и приезжих болельщиков. Этот вопрос проконтролировали губернатор Александр Беглов и глава Росгвардии Виктор Золотов.

- Чемпионат Европы по футболу – крупное международное спортивное событие. Петербург славится своим гостеприимством. Наша цель - обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков. Будем оказывать Росгвардии всестороннюю помощь. Уверен, у гостей останутся самые лучшие воспоминания, - отметил градоначальник.

В городе прошли тактико-специальные учения военнослужащих и сотрудников Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. Участники отрабатывали взаимодействие при проведении массовых мероприятий, предупреждении и ликвидации различных нештатных и чрезвычайных ситуаций - от обезвреживания взрывоопасных предметов на объектах транспортной инфраструктуры до освобождения заложников и эвакуации пострадавших.