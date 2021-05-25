На КАД полностью перекроют развязку с Пулковским шоссе на два дня с 26 мая

На развязке КАД с Пулковским шоссе на двое суток полностью перекроют съезд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга снова перекроют движения. На этот раз с 26 мая 2021 года в течение двух дней будет закрыт съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе. Речь идет о съезде №4, расположенном на внутреннем кольце трассы.

- С 26 по 28 мая 2021 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург на Пулковское шоссе в сторону станции метро Московская, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

В течение двух дней на закрытом участке будут идти работы по устранению колейности на дороге. Работы будут вестись в две смены. Время может измениться с учетом погоды.

Также дополнительно будет переменно перекрываться одна полоса движения на съезде №5, который также находится на внутреннем кольце. Он ведет с КАД на Пулковское шоссе в сторону Ленобласти.