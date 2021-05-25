Три тысячи особей атлантического лосося выпустили в Неву

Три тысячи экземпляров атлантического лосося выпустили в Неву / Фото: Водоканал

В Санкт-Петербурге выпустили три тысячи особей атлантического лосося в Неву. 24 мая "Водоканал" и СЗТУ по Росрыболовству провело очередную акцию по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Лосося с маленьких мальков специально выращивали на Невском рыбоводном заводе.

- Из контейнеров через гофрированную трубу рыбу выпускают в акваторию Невы. Чтобы рыба не стала легкой добычей для птиц, зарыбление происходит в темное время суток, - рассказали в "Водоканале".

Это уже шестая акция за пять лет. За это время было выпущено 9 507 молодых сигов и 1 500 экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобика и 3 600 молоди лосося атлантического.

Атлантический лосось – ценный промысловый вид рыб. В Ленинградской области он является объектом не только промыслового, но и любительского лова. Популяции атлантического лосося сохранились лишь в трех крупных реках бассейна Балтийского моря – Нарве, Луге и Неве.