Градостроительную комиссию создадут в Петербурге

В Петербурге создадут Градостроительную комиссию Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге создадут градостроительную комиссию, которая будет работать на постоянной основе при правительстве города как консультативный и совещательный орган. В первую очередь комиссия будет заниматься жилой застройкой и социальными объектами. Соответствующее постановление во вторник, 25 мая 2021 года, подписал губернатор Александр Беглов.

- Работа комиссии будет направлена на реализацию единой государственной политики в сфере обеспечения жилой застройки объектами обслуживания, что позволит исключить возможность появления объектов жилищного строительства, не обеспеченных объектами здравоохранения, образования, бытового и социального обслуживания, - пояснили в Смольном.

Также комиссия займется созданием условий, чтобы все органы власти, занимающиеся строительством в городе, работали слаженно и системно.