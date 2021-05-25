МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге 26 мая

МЧС предупредило о штормовом ветре в Петербурге 26 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург опять надвигается ураган. Управление МЧС по Северной столице предупредило о том, что в среду, 26 мая 2021 года, вновь поднимется штормовой ветер. Поэтому, уходя из дома всем рекомендуется закрыть окна, чтобы не случилось беды.

- 26 мая в Санкт-Петербурге и пригородах ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра порывами до 18 метров в секунду, - сообщили в МЧС города.

Погода в ночь на 26 мая будет холодная - столбики термометров покажут 6-8 градусов выше нуля. Днем незначительно потеплеет до 12-14 градусов тепла.

Также горожанам рекомендовали убрать с балконов и дворов вещи, сухие деревья, которые могут улететь и нанести ущерб людям. Машину лучше всего ставить в гараж, либо подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.