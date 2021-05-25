Количество осадков в мае превысило 350% нормы для Петербурга

Общее количество осадков, выпавшее за месяц, превысит в Санкт-Петербурге 350% Фото: Олег ЗОЛОТО

Текущий май стал для Санкт-Петербурга одним из самых дождливых за 141 год наблюдений за погодой, а 26 мая 2021 года, после дождя, будет действительно рекордно влажным. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Учитывая еще и кратковременные дожди, ожидающиеся 27 мая, общее количество осадков, выпавшее за месяц, скорее всего, превысит в Санкт-Петербурге 350 % от средних многолетних значений, - рассказал специалист.

Колесов отметил, что обычно май в Северной столицы не такой мокрый. Первое место сейчас занимает 2003 год, когда выпало 127,2 миллиметров осадков за последний весенний месяц. Близок к нему также был 1923 год - 115,4 миллиметров осадков.

Сейчас же "копилка осадков" насчитывает 124,4 миллиметров дождей за месяц. До абсолютного рекорда осталось совсем чуть-чуть.