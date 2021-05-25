Смольный освобождает три огромных участка на Калининской овощебазе

С Калининской овощебазы увозят незаконные постройки. Фото: ККИ Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга начал освобождать три участка общей площадью 1350 «квадратов» на Калининской овощной базе. Проверка инспекторов показала, что торговцы незаконно занимают землю, находящуюся в собственности города. Теперь с территории уносят контейнеры, навесы, пристройки, пандусы и разные ограждения. Все эти сооружения хитро прилегают к зданию, которым пользуются на основании нормального, честного договора.

Три участка площадью больше 1,3 тыс. кв.м. занимали незаконно. Фото: ККИ Петербурга

- Частично объекты использовали для хранения и реализации рыбной продукции, в качестве дополнительных помещений здания, а также для погрузки и выгрузки продукции. Охрану общественного порядка при очистке территории обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, - передает пресс-служба ККИ.

За нарушения двух юридических лиц оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме этого с них потребуют деньги, потраченные Смольным на освобождение участков.

К слову, накануне полицейские задержали сотню мигрантов на рынках Петербурга, в том числе на Калининской овощебазе.