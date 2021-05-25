В Петербурге арестовали извращенца, домогавшегося до 8-летней девочки в лифте

Суд арестовал обвиняемого в домогательствах к 8-летней девочке в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО 35-летнего гражданина одной из соседних республик, обвиняемого в домогательствах к 8-летней девочки. По версии следствия, он совершил насильственные действия сексуального характера в лифте одного из дома на Чарушинской улице. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

- Шукур Сотволдиев вину признал, но вместе с адвокатом просил не арестовывать его, потому что он не намерен скрываться от следствия и суда и будет являться по первому требованию к следователю. Мужчину отправили в изолятор по 22 июля 2021 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Извращенцу-педофилу грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.