Корпус-трансформер больницы Святого Георгия начнет прием в декабре 2021 года

В Петербурге обещают достроить новый корпус больницы Святого Георгия до конца 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают активно строить новый корпус-трансформер больницы Святого Георгия. По планам властей, уже в декабре 2021 года в шестиэтажном здании примут первых пациентов. Пока что готовность объекта составляет 35%. На месте прокладывают наружные инженерные сети, завершают устройство каменных перегородок, занимаются фасадом. Через месяц там уже могут начать чистовые отделочные работы.

- Практика борьбы с пандемией коронавируса показала, что строительство корпусов-трансформеров оправдывает себя. В случае роста заболеваемости не будет проблем с инфекционными койками. А в спокойной ситуации новый корпус будет принимать плановых больных, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в корпусе разместят 305 коек, оснащенных современным оборудованием. При перепрофилировании там добавят еще 100 мест. В больнице будут следующие отделения: реанимации, хирургии, неврологии, интенсивной терапии и помощи больным диабетом.