Чаще всего петербуржцы записываются на вакцинацию от коронавируса через портал здоровья

В Петербурге чаще всего записываются на вакцину от коронавируса с помощью интернета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга рассказали, каким способом горожане наиболее часто записываются на вакцинацию от коронавируса. Напомним, в Северной столице есть в запасе больше 150 тысяч комплектов прививок – «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» в сумме. Работают 134 пункта вакцинации, а также 15 мобильных и 23 выездных бригад медиков. В общем, инфраструктура в порядке, только активность жителей оставляет желать лучшего.

- Более половины записавшихся на иммунизацию от COVID-19 воспользовались онлайн-сервисом «Здоровье петербуржца», треть - единым номером 122, более 16 % - возможностями портала «Госуслуги», - передает пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Добавим, что полный курс вакцинации в Северной столице прошли более 556 тысяч человек.