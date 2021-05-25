Новой прививкой «КовиВак» начали вакцинировать в трех районах Петербурга

В Петербурге вакцина "КовиВак" доступна в трех районах города. Фото: vk.com/komzdravspb

В Санкт-Петербурге развезли новую вакцину «КовиВак» в три района: Невский, Московский и Красногвардейский. Местным жителям уже можно получить эту прививку. Список соответствующих пунктов вакцинации есть на сайте Комздрава по ссылке. «КовиВак» доступен только для горожан с 18 до 60 лет.

- Запись на вакцинацию «КовиВаком» в трех районах Петербурга идет без указания наименования препарата. Уже на месте в пункте вакцинации пациент выбирает, какую конкретно вакцину он хочет, - объясняют в комитете по здравоохранению в своей группе во «Вконтакте».

Ранее «Комсомолка» поговорила с экспертами насчет состава конкурента «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». Оказалось, что внутри «КовиВака» - мертвый коронавирус.