Центр Петербурга перекроют для транспорта из-за установки фан-зоны к Евро-2020

В Петербурге ограничат движение транспорта из-за установки фан-зоны на Конюшенной площади. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В центре Санкт-Петербурга ограничат движение транспорта с полуночи 28 мая до 23:00 10 июня. Все из-за установки фан-зоны на Конюшенной площади к грядущему Евро-2020. Напомним, именно эта площадка станет основной для футбольных болельщиков. Дворцовую площадь подключат позже и без шумных развлекательных мероприятий.

- Для транспорта прекратится движение по Царицынскому проезду, Конюшенной площади и набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Мало-Конюшенного моста. Будет организовано двустороннее движение по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Ново-Конюшенного моста, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Кроме этого автомобилям запретят парковаться на четной стороне Большой Конюшенной улицы на участке от Волынского переулка до Конюшенной площади, а также на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Чебоксарского переулка до Конюшенной площади.