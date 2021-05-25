Школы и детсады Петербурга дооснастят системами безопасности в 2021 году

В Санкт-Петербурге собираются дополнительно оснастить системами безопасности вузы, школы, детсады и колледжи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга обещают дооснастить комплексными системами безопасности все школы, детские сады, колледжи и университеты в 2021 году. В Смольном прошло внеочередное заседание с участием Росгвардии, полиции и ФСБ из-за прошедшей трагедии в Казани, где бывший ученик открыл стрельбу по детям и учителям. Оказалось, что не все образовательные учреждения Северной столицы имеют нужно оснащение.

- 100% наших школ оснащены кнопками тревожной сигнализации, а также ручными или стационарными металлодетекторами, 90% - системами видеонаблюдения. Системы контроля доступа есть в 93% учреждений. Охрану школ, детских садов и других объектов образования обеспечивают ЧОПы. С ними заключаются договоры на конкурсной основе, - передает пресс-служба Смольного.

В школах и других учреждениях продолжаются проверки и внеплановые инструктажи охраны. Вскоре власти планируют представить единый план действий в кризисных ситуациях наподобие происшествия в Казани.