Более 20 тысячам петербуржцев нужна реабилитация из-за постковидных осложнений

В Петербурге более 20 тысяч жителей нуждаются в постковидной реабилитации. Фото: vk.com/oleg_ergashev

В Санкт-Петербурге более 20 тысяч жителей нуждаются в реабилитации после выздоровления от коронавируса. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, у переболевших горожан наблюдается расстройство сна, хроническая усталость, потеря обоняния и ощущений вкуса, депрессивные состояния и даже провалы в памяти. Бывают и тяжелые случаи вроде фиброза легких и инсульта.

Постковидную реабилитацию в Северной столице можно пройти в нескольких стационарах. Некоторые делают необходимые упражнения амбулаторно после консультации с врачом.

- В дневной стационар принимают 42 районные поликлиники, а также в Консультационно-диагностическом центре №1. Пройти восстановление можно в больнице №40, Госпитале для ветеранов войн, больнице №2, санатории «Пансионат Восток-6», больнице им. Семашко и Мариинской больнице, - сообщает вице-губернатор на своей странице во «Вконтакте».

Добавим, что пройти реабилитацию можно бесплатно при предоставлении полиса ОМС. С начала пандемии коронавируса от последствий инфекции восстановились уже более 12 тысяч жителей города.