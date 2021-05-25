У Эрмитажа установили скульптуру всадника с обезьянкой на плече

В Большом дворе Эрмитажа установили новую скульптуру. Фото: vk.com/hermitage_museum

Возле Эрмитажа появилась скульптура бельгийского художника Ханса Оп де Бека «Всадник». Она располагается в Большом дворе Зимнего дворца. Работа скульптора, выполненная из полиэстера, стали, полиамида, латуни и напыления, простоит там с 26 мая по 3 октября 2021 года.

Художник изобразил кочевника XXI века, который стремится найти себя в этой огромной Вселенной. На спине его коня можно заметить предметы быта человека с загадочными амулетами, помогающими ему погрузиться в меланхолию. А на плече мужчины сидит милая обезьянка с небольшим зонтиком.

Увидеть всадника будет можно на протяжении четырех месяцев. Фото: vk.com/hermitage_museum

- Все работы Ханса Оп де Бека отличаются узнаваемой и оригинальной авторской манерой. Создавая искусственные ландшафты и интерьеры, гиперреалистичные фигуры людей и животных, художник воплощает подобие материального мира, однако отраженного в некоем волшебном зеркале, - завлекают в пресс-службе Эрмитажа.