Смольный заявил о 1,5 тысячах заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге

В Петербурге за неделю на 9% выросло количество больных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Альтернативная методика подсчета зараженных коронавирусом от Смольного сообщает о 1,5 тысячах больных инфекцией за прошлые сутки. Это на 8,97% больше, чем неделю назад. За этот же период увеличилось и количество госпитализаций – на 6,30%. В межведомственном совете по борьбе с COVID-19 советуют еще строже соблюдать меры санитарной безопасности.

- Лицам, не имеющих противопоказаний к вакцинации лучше своевременно привиться от коронавируса. Если вы чувствуете симптомы ОРВИ, то обязательно вызовите врача на дом. Самостоятельный визит в поликлинику или любое перемещение по городу в таком состоянии представляют опасность для вашего здоровья и здоровья окружающих, - сообщают в Смольном.

Добавим, что в городе уже начали вакцинировать новой прививкой «КовиВак». Правда, она доступна только в трех районах: Невском, Московском и Красногвардейском.