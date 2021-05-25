Дорожную разметку обновят на 1,5 тысячах улиц Петербурга

В Санкт-Петербурге обновят дорожную разметку на 1,6 тысячах улиц. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге приступили к обновлению дорожной разметке. Всего в комитете по транспорту обещают взяться за 1 595 улиц Северной столицы. В некоторых районах уже можно заметить подрядчиков за работами. Власти планируют изменить разметку на 728 837 квадратных метров.

- На данный момент нанесли более 40 тысяч «квадратов» поперечной дорожной разметки на пешеходных переходах, свыше 65 тысяч кв.м. продольной разметки, а также около 9 тысяч квадратных метров разметки холодным пластиком на островках безопасности и остановках общественного транспорта, - пишет «Мойка78» со ссылкой на транспортный комитет Смольного.

Помимо этого с дорог города уже демаркировали больше 5 тысяч «квадратов» разметки. К слову, в Северной столице начинают потихоньку перекрывать центр из-за подготовки к Евро-2020.