В Петербурге суд арестовал пьяного 20-летнего бесправника, арендовавшего каршеринг ради съемок

Суд арестовал на 12 суток петербуржца, который пьяным катался в каршеринге с пистолетами. Фото: vk.com/dorinspb

В Санкт-Петербурге суд арестовал на 12 суток 20-летнего бесправного, арендовавшего каршеринг ради съемки видеоролика. Парень взял «Ниссан» на два часа, пользуясь аккаунтом свей матери. При этом он вместе с другом выпили виски. Жители Василеостровского района заметили «ганстеров» посреди ночи – они катались и хвастались пистолетами. На место вызвали полицию.

"Гангстеры" снимали видеоролик. Фото: vk.com/dorinspb

- Подсудимый Михаил Б. рассказал, что ездил с другом и с музыкой, они снимали ролики, которые нужны были приятелю для нарезки, так как он - музыкант. «Дурная была идея», - заключил в суде молодой человек, добавив, что 30 мая у него назначен практический экзамен в автошколе. Туда он уже не успеет, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По информации «Дорожного инспектора» во «Вконтакте», полиция изъяла пистолеты из каршеринга и отправила их на экспертизу.