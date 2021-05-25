Жители дома на Парашютной улице пожаловались на фонтан горячей воды, заливающий подвал с котятами

На Парашютной улице прорвало трубу с горячей водой, забил фонтан. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге прорвало трубу с горячей водой у дома 4, корпуса 1 на Парашютной улице. Очевидцы принялись снимать фонтан на видео. Вместе с этим жильцы дома забеспокоились за котиков, живущих в подвале – их цокольный этаж начало заливать. На место срочно вызвали аварийку. О судьбе животных пока ничего не сообщается.

- Оказалось, что труба лопнула во время гидравлических испытаний. Рабочие в 16:00 локализовали технологическое нарушение, место дефекта огородили. Чинить трубу будут после того, как закончатся испытания теплосетей. В ГУП «ТЭК СПб» успокоили, что температура теплоносителя во время тестирования не превышает 40 градусов, это не кипяток, - пишут «Невские новости» со ссылкой на теплоэнергетиков.

Ранее в Северной столице дважды прорвало трубу на Серебристом бульваре возле троллейбусного парка.