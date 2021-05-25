Знаменитую статую девушки с кувшином вернули на камень в Царское Село

В Царское Селов вернули девушку с кувшином. Фото: vk.com/tsarskoe_selo_museum

В Царское Село вернули знаменитую статую девушки с кувшином. Бронзовая дама теперь снова на своем историческом месте – на камне в Екатерининском парке. Статую на три месяца отвозили в Манеж для участия в выставке русской классической скульптуры. В музее-заповеднике рассказывают, что это первое путешествие дамы за последние 30 лет.

Статуя находится по-прежнему в Екатерининском парке, где ее историческое место. Фото: vk.com/tsarskoe_selo_museum

- Бронзовый оригинал царскосельской «Девушки с кувшином» помещен в фонды музея, а в парке установлена копия, отлитая в 1990 году. Подлинная статуя сейчас также принимает участие в крупном выставочном проекте «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла», - сообщают сотрудники Царского Села в своей группе во «Вконтакте».

Добавим, что фигуру девушки с кувшином установили в парке в далеком 1816 году. Композиция воспроизводит сюжет басни Лафонтена о юной крестьянке.