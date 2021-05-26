Последние новости в Санкт-Петербурге на 26 мая 2021 года: Проект небоскреба «Лахта Центр-2» и рекорд мая по осадкам

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 26 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» сделала для читателей очередную подборку последних новостей в Санкт-Петербурге – на этот раз к утру среды, 26 мая 2021 года. Накануне «Газпром» представил Смольному архитектурный проект нового небоскреба под названием «Лахта Центр-2». По планам компании, новая башня будет построена в форме спирали на берегу Финского залива, а ее высота составит 703 метра. Это, на минуточку, второе место среди высоток во всем мире. Новость вызвала бурное обсуждение в комментариях на нашем сайте, присоединяйтесь по ссылке.

Опять серьезное ДТП с самокатом. На этот раз владелец двухколесного транспорта влетел в бабушку, гулявшую с внуком в Красносельском районе. Женщина получила тяжелую травму головы от неудачного падения на асфальт после столкновения. Сам лихач поспешил скрыться с места, но вскоре его задержали полицейские. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«КП-Петербург» выяснила, что некоторые жители Северной столицы идут на ухищрения, чтобы получить дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Мол, это даст больше антител. Анонимные источники рассказали нам, что есть минимум три пути ревакцинации. А врачи-эксперты попросили не шутить со здоровьем, ведь при таких чрезмерных манипуляциях могут быть осложнения.

Наконец, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на конец мая. Последний месяц весны вообще выдался аномальным – норма осадков оказалась превышена на 350%. В оставшиеся дни мая городу еще предстоит пережить циклон. В среду в области и в городе ожидаются дожди. Тепло, увы, вернется лишь в начале июня.