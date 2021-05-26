Аренду электросамокатов в Петербурге могут сделать по паспорту

Электросамокаты петербуржцам хотят сдавать в аренду только по паспорту Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга всерьез занялись вопросом арендных электросамокатов. В комитете по транспорту города предложили сделать так, чтобы арендовать этот вид двухколесного транспорта можно было только по паспорту. Как пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на главу комитета Дмитрия Ваньчкова, таким образом можно будет не допускать к управлению электросамокатом несовершеннолетних.

- Мы сможем в этот момент времени отсекать несовершеннолетних, тех, кто не может, не имеет права пользоваться такой вещью, - отметил Ваньчков.

Предполагается, что при регистрации аккаунта пользователю нужно будет прикрепить копию своего паспорта. В том случае, если аккаунт был передан несовершеннолетнему и он попал в аварию, то нести ответственность будет владелец аккаунта.

На сегодня в Петербурге работают восемь кикшеринговых компаний, на счету которых порядка 12,5 тысяч самокатов.